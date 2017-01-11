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В Ровенской области мужчина до смерти избил свою подругу http://www.segodnya.ua/img/article/7873/90_main.1484153477.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/90_tn.1484153477.jpg Запад 42-летний подозреваемый ничего не помнит об убийстве

В Ровенской области мужчина до смерти избил свою подругу

Сегодня, 19:11

42-летний подозреваемый ничего не помнит об убийстве

Полиция проводит расследование. Фото: rv.npu.gov.ua
Полиция проводит расследование. Фото: rv.npu.gov.ua

В дном из сел Ровенской области полицейские задержали мужчину, который до смерти избил свою подругу. В своем преступлении 42-летний "драчун" не признается, поскольку "с похмелья ничего не может вспомнить".

"В селе Межирич к 44-летней женщине зашел знакомый и предложил выпить. Во время застолья женщина спрятала остатки водки на утро", – сообщает ровенская полиция.

Мужчина заметил это и сильно разозлился. После чего он жестоко избил  женщину,  многочисленные ушибы и переломы оказались несовместимы с жизнью. Через три дня пострадавшая умерла.

По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от перелома поясничного позвонка и болевого шока.

Напомним, на днях в Ровенской области сын избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после драки.
смерть, убийство, ровно, полицейские

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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