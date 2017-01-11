В Ровенской области мужчина до смерти избил свою подругу
42-летний подозреваемый ничего не помнит об убийстве
В дном из сел Ровенской области полицейские задержали мужчину, который до смерти избил свою подругу. В своем преступлении 42-летний "драчун" не признается, поскольку "с похмелья ничего не может вспомнить".
"В селе Межирич к 44-летней женщине зашел знакомый и предложил выпить. Во время застолья женщина спрятала остатки водки на утро", – сообщает ровенская полиция.
Мужчина заметил это и сильно разозлился. После чего он жестоко избил женщину, многочисленные ушибы и переломы оказались несовместимы с жизнью. Через три дня пострадавшая умерла.
По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от перелома поясничного позвонка и болевого шока.
Напомним, на днях в Ровенской области сын избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после драки.
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