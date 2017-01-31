В Ровенской области оставили сельских школьников без транспорта (видео)

Чиновники объясняют, автобус передали соседней общине, в которой школьников – вдвое больше

На шесть сел – одна школа. И транспорта, чтобы довезти туда учеников нет.

В Ровенской области районные чиновники передали автобус, который четыре года возил детей на обучение соседней общине. Родители возмущены – до школы семь километров. А общественного транспорта не хватает.

Школьники и дошкольники из шести сел Смизькой территориальной общины – на учебу ездят в село Турья. Там единственные школа и детсад. Ежедневно туда отправляют 80 детей.

Теперь малышей возят в учебные заведения в одном микроавтобусе. Хотя еще неделю назад дети имели собственный транспорт – просторный школьный автобус.

Автобусом, которым четыре года возили учеников в школу, теперь пользуются дети другой общины района. Так решили чиновники райадминистрации. Родители детей, которые остались без транспорта, возмущены.

Детям в 3 года, а есть такие, что в 2,5 ходят в садик, невозможно пешком пройти 7 км. Пусть каждый представит и те, кто забирали автобус. Пусть ее внук или внучка пройдет столько раз", – возмутилась Тамара Остапчук, мать школьницы.

Услуги частного перевозчика для общества – слишком дорогие, говорят в ее руководстве.

Чиновники объясняют, автобус передали соседней общине, в которой школьников – вдвое больше. А людям, которые остались без транспорта, его советуют приобрести. Говорят, денег на это у их общины хватит.

"Автобус, который был закреплен за Турянской школой, будет перезакреплен за Вербской школой. Это тот маршрут, где автобус был отправлен в зону АТО", – объяснила Галина Вознюк, начальник отдела образования Дубенской райгосадминистрации.

В этом году область должна закупить 27 школьных автобусов. Один из них обещают передать школе.