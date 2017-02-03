В Ровенской области произошло масштабное ДТП (видео)

Сегодня, 17:35

Две женщины в микроавтобусе вылетели через окно. Одна погибла сразу


Одна погибшая, еще одна – в больнице. Масштабная автокатастрофа произошла в Ровенской области. Из-за гололеда не разминулись сразу семь автомобилей.

Сначала на скользкой дороге занесло грузовик. Далее в него влетели машины. Две женщины в микроавтобусе вылетели через окно. Одна погибла сразу. За жизнь второй борются врачи.

Каток вместо дороги и в других областях. Временно ограничили движения грузовиков в Киевской области. В облавтодоре Черкасской области отчитываются – всего за сутки использовали более 100 тонн против гололедных смесей. Но проехать везде в такую погоду невозможно.
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"Сегодня"

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