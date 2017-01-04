В Ровенской области тепловоз протянул мужчину 50 метров по железной дороге (фото)

33-летний пострадавший находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломами ноги

В Ровенской области подвыпивший мужчина едва не погиб под колесами тепловоза. Сейчас 33-летний пострадавший находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломами ноги.

"3 января житель Клевани возвращался домой из гостей железнодорожными путями. Скоростной поезд, следовавший навстречу, он увидел, а вот локомотив, который медленно двигался сзади, заметил поздно. Человек зацепился одеждой за тепловоз, который протянул его около 50 метров", – сообщает ровенская полиция.

Очевидцем происшествия была случайная прохожая, которая подняла тревогу. Услышав крики женщины, машинист остановился. "Скорая" доставила пострадавшего в травматологическое отделение в Ровенскую ЦРБ.

По факту нарушения правил безопасности движения транспорта на железной дороге открыто досудебное расследование. Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно на Закарпатье 33-летний житель Черкасской области, наблюдая за вагонами движущегося поезда, попал под колеса электрички.