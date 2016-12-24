В Ровенской области в пожаре погибли дети
Местные жители самостоятельно пытались потушить огонь и не вызвали спасателей
В селе Великие Озера Дубровицкого района сгорел деревянный дом. На пепелище местные жители нашли тела двух малолетних детей, сообщил руководитель пресс-службы главного управления ГосЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.
Как выяснилось, погибли пятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Их четырехлетний брат госпитализирован в Дубровицкую районную больницу.
Местные жители самостоятельно пытались ликвидировать пожар, спасателей не вызывали. Деревянный дом полностью сгорел.
Ранее сообщалось, что в Одессе во время пожара погибли женщина и четверо детей.
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