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В Ровенской области в пожаре погибли дети http://www.segodnya.ua/img/article/7827/40_main.1482592203.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/40_tn.1482592203.jpg Запад Местные жители самостоятельно пытались потушить огонь и не вызвали спасателей

В Ровенской области в пожаре погибли дети

Сегодня, 19:33

Местные жители самостоятельно пытались потушить огонь и не вызвали спасателей

Дом полностью сгорел. Фото: pixabay.com
Дом полностью сгорел. Фото: pixabay.com

В селе Великие Озера Дубровицкого района сгорел деревянный дом. На пепелище местные жители нашли тела двух малолетних детей, сообщил руководитель пресс-службы главного управления ГосЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.

Как выяснилось, погибли пятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Их четырехлетний брат госпитализирован в Дубровицкую районную больницу.

Местные жители самостоятельно пытались ликвидировать пожар, спасателей не вызывали. Деревянный дом полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что в Одессе во время пожара погибли женщина и четверо детей.
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Источник:

УНН

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