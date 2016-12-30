В Ровенской области во время депутатской сессии произошла драка

В Ровенской области глава Здолбунивской РГА стал жертвой "темперамента" одного из депутатов районного совета.

"Председатель Здолбунивской районной государственной администрации сообщил в полицию о том, что ему нанесли телесные повреждения"", – сообщает ровенская полиция.

Пострадавший рассказал, что его обидчиком является депутат районного совета. Мужчина ударил председателя во время словесной перепалки, которая началась между ними во время проведения сессии районного совета.

Сейчас оба участника конфликта дают объяснения следователям.

По данному факту в полиции проводят досудебное расследование, согласно ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ.

Напомним, вчера львовские патрульные задержали главу Жовкивской райгосадминистрации, неизвестные заранее сообщили в полицию, что она выпившей сядет за руль. И хотя количество алкоголя в крови женщины не превышало допустимой нормы, инцидент наделал много шума, и чиновнице пришлось подать в отставку.