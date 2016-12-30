Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
В Ровенской области во время депутатской сессии произошла драка http://www.segodnya.ua/img/article/7848/14_main.1483116381.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/14_tn.1483116381.jpg Запад В полиции расследуют дело о нанесении  телесных повреждений главе РГА

В Ровенской области во время депутатской сессии произошла драка

Сегодня, 19:50

В полиции расследуют дело о нанесении  телесных повреждений главе РГА

Депутат напал на чиновника. Фото: sputnik.kg
Депутат напал на чиновника. Фото: sputnik.kg

В Ровенской области глава Здолбунивской РГА стал жертвой "темперамента" одного из депутатов районного совета.

"Председатель Здолбунивской районной государственной администрации сообщил в полицию о том, что ему нанесли телесные повреждения"", – сообщает ровенская полиция.

Пострадавший рассказал, что его обидчиком является депутат районного совета. Мужчина ударил председателя во время словесной перепалки, которая началась между ними во время проведения сессии районного совета.

Сейчас оба участника конфликта дают объяснения следователям.

По данному факту в полиции проводят досудебное расследование, согласно ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ.

Напомним, вчера львовские патрульные задержали главу Жовкивской райгосадминистрации, неизвестные  заранее сообщили в полицию, что она выпившей сядет за руль. И хотя количество алкоголя в крови женщины не превышало допустимой нормы, инцидент наделал много шума, и чиновнице пришлось подать в отставку.
сессия, депутат, драка, полиция, ровно, рга, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровенской области во время депутатской сессии произошла драка ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Под Киевом столкнулись "Мазда" и микроавтобус: четверо пострадавших

Сегодня, 16:06

Водитель иномарки развернулась прямо перед бусом  

Происшествия и криминал

Полицейские застрелили человека, нападавшего на прохожих. Фото: hvylya.net

В Хмельницком патрульные застрелили мужчину

Сегодня, 12:46

Мужчина колол прохожих и сопротивлялся полицейским даже после газового баллончика и предупредительных выстрелов

Запад

В пожаре погибли двое детей. Фото: politeka.net

В Ровенской области во время пожара погибли двое детей

Сегодня, 11:41

Старшему мальчику было три года, а его сестре – всего год, мать погибших увезли  в больницу

Запад

В Луцке пьяный пациент пытался обчистить "скорую"

Вчера, 20:00

Вор разбил голову одному медику, полиция проводит расследование  

Запад

Женщина скончалась в больнице. Фото: pixabay.com

На Закарпатье ревнивец палкой забил свою подругу

Вчера, 19:51

У потерпевшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и отек головного мозга

Запад

Пострадавшую забрали медики. Фото: pixabay.com

В Ровно под колеса авто попала беременная женщина

Вчера, 19:13

Водитель Daewoo Matiz наехал на будущую мать, когда та переходила дорогу на пешеходном переходе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.