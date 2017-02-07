В Ровенской области во время пожара погиб мужчина

В селе Мельница Сарненского района в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого погиб 75-летний мужчина.

"Спасатели, прибыв на место вызова, установили, что очаг возгорания находится в середине кирпичного жилого дома. Там же они обнаружили тело 75-летнего владельца, а рядом на полу лежал его 41-летний сын", – сообщают в ГСЧС.

Мужчина был жив и спасатели быстро вынесли его на свежий воздух. Пострадавшего сразу на "скорой" доставили в больницу.

Площадь пожара, который тушили примерно полтора часа, составила 88 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, недавно во Львове, в одном из одноэтажных домов во время пожара погиб 75-летний мужчина.