В Ровенской области во время пожара погиб мужчина
Спасателям, которые тушили огонь примерно полтора часа, удалось спасти сына погибшего
В селе Мельница Сарненского района в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого погиб 75-летний мужчина.
"Спасатели, прибыв на место вызова, установили, что очаг возгорания находится в середине кирпичного жилого дома. Там же они обнаружили тело 75-летнего владельца, а рядом на полу лежал его 41-летний сын", – сообщают в ГСЧС.
Мужчина был жив и спасатели быстро вынесли его на свежий воздух. Пострадавшего сразу на "скорой" доставили в больницу.
Площадь пожара, который тушили примерно полтора часа, составила 88 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают специалисты.
Напомним, недавно во Львове, в одном из одноэтажных домов во время пожара погиб 75-летний мужчина.
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