В Ровенской области взорвался микроавтобус (фото)

Сегодня, 18:00

Автомобиль загорелся в центре Дубно, причиной возгорания спасатели назвали поджог

В Дубно подожгли авто. Фото: полиция
В Дубно подожгли авто. Фото: полиция

В Ровенской области взорвался и загорелся микроавтобус Volkswagen T5.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля на улице Драгоманова в г. Дубно. Предварительной причиной возгорания спасатели назвали поджог, сообщает пресс-служба полиции области.

"Около полуночи в центре Дубно раздался характерный для взрыва звук. Через несколько минут дежурный наряд полицейских прибыл на место происшествия. Автомобиль Volkswagen принадлежит 44-летнему жителю райцентра. В последнее время им пользовался товарищ владельца. В ту ночь микроавтобус был припаркован неподалеку от его дома", – отмечают правоохранители.

pm316image002_02

 Фото: полиция

До приезда спасателей огонь тушили полицейские.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают злоумышленника, который совершил поджог, а также возможных свидетелей и очевидцев преступления.

pm527image003

Фото: полиция

Напомним, сегодня в многоэтажке Львова прогремел взрыв. Из окон квартиры на третьем этаже жилого дома вылетели все стекла. 
фото, авто, пожар, поджог, взрыв, Volkswagen, загорелся, автомобиль, микроавтобус, дубно, ровенская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровенской области взорвался микроавтобус (фото)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Йеменский смертник принял саудовский фрегат за американский и взорвал его

Сегодня, 17:30

По словам капитана судна, боевой корабль получил незначительные повреждения и продолжил несение службы

Запад

Фото из открытых источников

Мужчину подстрелили в Ровенской области

Сегодня, 17:26

Работник водного хозяйства получил огнестрельное ранение ноги и предплечья, его госпитализировали

Происшествия и криминал

ДТП на трассе Киев-Харьков. Фото: полиция

Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на трассе Киев - Харьков

Сегодня, 15:05

На момент столкновения в автобусе находилось 18 пассажиров и водитель

Происшествия

Дедушку спасли из пожара в квартире. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве из пожара спасли пенсионера без сознания

Сегодня, 14:58

Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в телевизоре  

Украина

Смертельное ДТП в Запорожье: столкнулись маршрутка и легковушка

Сегодня, 13:46

Спасатели применили спецоборудование, чтобы достать водителя и пассажиров "Таврии"

Харьков

Скорая помощь влетела в иномарку. Фото: полиция

В Харькове автомобиль скорой помощи угодил в Lexus

Сегодня, 13:32

Водитель спецтранспорта выехал на встречную полосу

Происшествия и криминал

В руках погибшего могла взорваться граната РГД-5. Фото: pikabu.ru

Взрыв гранаты в Винницкой области: парень погиб мгновенно

Сегодня, 12:34

Кроме того, одна девушка получила ранения обеих ног, другую пострадавшую контузило 

Запад

Пожар в приюте для собак: кухня сгорела дотла. Фото: ГСЧС

Под Львовом пылал приют для бездомных животных

Сегодня, 11:43

Запасы дров, которые хранились в деревянном здании, способствовали интенсивному распространению пожара

Мир

На месте инцидента работала полиция. Фото: AFP

В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции

Сегодня, 11:09

Полиция ищет злоумышленников,  подозреваемых в деле пока нет

Транспорт

Киев стоит в пробках

Киев парализовали 10-балльные пробки

Сегодня, 09:15

На дорогах много ДТП, потому через час проезд еще не станет свободнее

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования