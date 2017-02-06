В Ровенской области взорвался микроавтобус (фото)

В Ровенской области взорвался и загорелся микроавтобус Volkswagen T5.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля на улице Драгоманова в г. Дубно. Предварительной причиной возгорания спасатели назвали поджог, сообщает пресс-служба полиции области.

"Около полуночи в центре Дубно раздался характерный для взрыва звук. Через несколько минут дежурный наряд полицейских прибыл на место происшествия. Автомобиль Volkswagen принадлежит 44-летнему жителю райцентра. В последнее время им пользовался товарищ владельца. В ту ночь микроавтобус был припаркован неподалеку от его дома", – отмечают правоохранители.

Фото: полиция

До приезда спасателей огонь тушили полицейские.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают злоумышленника, который совершил поджог, а также возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Фото: полиция

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