В Ровенской области задержали большую партию янтаря

Сегодня, 13:56

Около 30 кг камней нашли в легковушке 25-летнего жителя города Сарны  

Изъятый янтарь. Фото: rv.npu.gov.ua
Изъятый янтарь. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровенской области полицейские обнаружили в автомобиле Audi-А6 около 30 кг янтаря.

"На стационарном посту патрульной полиции города Сарны остановили иномарку под управлением 25-летнего местного жителя. Во время осмотра машины в багажнике были обнаружены камни, похожие на янтарь", – сообщает ровенская полиция.

Открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают происхождение янтаря и преступные связи злоумышленника.

Напомним, недавно в Ровно полицейские остановили автомобиль, в котором водитель перевозил  около двух килограмм янтаря, оружие и наркотики.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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