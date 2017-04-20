В Ровенской области задержали большую партию янтаря
Около 30 кг камней нашли в легковушке 25-летнего жителя города Сарны
В Ровенской области полицейские обнаружили в автомобиле Audi-А6 около 30 кг янтаря.
"На стационарном посту патрульной полиции города Сарны остановили иномарку под управлением 25-летнего местного жителя. Во время осмотра машины в багажнике были обнаружены камни, похожие на янтарь", – сообщает ровенская полиция.
Открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают происхождение янтаря и преступные связи злоумышленника.
Напомним, недавно в Ровно полицейские остановили автомобиль, в котором водитель перевозил около двух килограмм янтаря, оружие и наркотики.
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