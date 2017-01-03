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В Ровенской области парень убил брата из-за денег http://www.segodnya.ua/img/article/7854/17_main.1483460520.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/17_tn.1483460520.jpg Запад Трагедия произошла из-за долга в тысячу гривен

В Ровенской области парень убил брата из-за денег

Сегодня, 19:14

Трагедия произошла из-за долга в тысячу гривен

Брат забил кулаками своего старшего брата. Фото: sled.net.ua
Брат забил кулаками своего старшего брата. Фото: sled.net.ua

В селе Малынск Ровенской области младший брат из-за долга в тысячу гривен до смерти избил старшего брата, который воевал на Донбассе,и вернулся с войны  целым и невредимым.

"После празднования Нового года братья выясняли отношения. Старший потребовал у младшего вернуть долг в тысячу гривен, но безрезультатно. Началась драка – 21-летний парень, толкнув 37-летнего на пол, начал бить лежащего ногами и руками, а потом оставил его  истекать кровью, а сам пошел гулять дальше", – сообщает ровенская полиция.

Пострадавший, придя в себя, пошел к знакомым. Однако там, ступив на порог дома, потерял сознание.

Фельдшер, которого вызвали на помощь,  констатировал смерть. Мужчина умер в результате закрытой травмы живота и груди, повреждения внутренних органов и кровопотери.

21-летний злоумышленник на следующий день пришел с заявлением в полицию, и сознался в преступлении. Его поместили в изолятор временного содержания.

Как оказалось, подозреваемый имел судимость за имущественные преступления, нигде не работал и проживал вдвоем со старшим братом. Погибший – участник боевых действий на востоке страны.

Напомним, недавно в Луганской области пьяные бойцы до смерти избили 34-летнего мобилизованного из Тернопольской области, который поссорился с сослуживцами.
долг, смерть, убийство, трагедия, ровно, брат, бойцы

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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