В Ровно 17-летний парень повесился на турнике

Сегодня, 16:10

Подросток проживал в городской квартире  вместе с отцом, а мать умерла десять лет назад

Подросток повесился у себя дома. Фото: dnpr.com.ua
Подросток повесился у себя дома. Фото: dnpr.com.ua

В Ровно 17-летний парень совершил самоубийство, повесившись на турнике в коридоре. Трагедия произошла в квартире, где подросток проживал вместе с отцом. Мать погибшего умерла еще десть лет назад.

"Юноша учился в одном из ровенских училищ. По словам соседей, семья характеризуется положительно, со средним уровнем достатка, поскольку отец в последнее время нигде не работал", – сообщает ровенская полиция.

В то же время, отец уверяет, что его сын никогда не говорил о том, что хочет добровольно уйти из жизнью. Он не оставил ни записки, ни каких-либо сообщений.

Полицейские начали досудебное расследование расследуют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в августе прошлого года Ивано-Франковске 17-летняя девушка повесилась на дереве.
подросток, полиция, повесился, ровно

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровно 17-летний парень повесился на турнике ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Школьника избили из-за девушки

В Киеве подросток жестоко избил ровесника из-за девушки

Сегодня, 14:51

Драчуну грозит до восьми лет тюремного заключения  

Запад

В Ровно педофил держит в страхе микрорайон

Сегодня, 13:01

Родители жертв написали заявления в полицию. Правоохранители возбудили уголовное производство

Донбасс

Отправить посылку не успели. Фото: 420on.cz

На Донбассе военные прятали оружие в коробках с едой

Вчера, 15:40

Бойцы хотели отправить опасный груз в почтовой посылке

Происшествия

Полиция спасла мужчину, пытавшегося совершить самоубийство

В Киеве мужчина после ссоры с женой пытался убить себя

Вчера, 17:51

Киевлянин приставил к своей шее нож, а позже пытался выброситься с балкона, выбив стекло

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования