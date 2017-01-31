В Ровно 17-летний парень повесился на турнике

Подросток проживал в городской квартире вместе с отцом, а мать умерла десять лет назад

В Ровно 17-летний парень совершил самоубийство, повесившись на турнике в коридоре. Трагедия произошла в квартире, где подросток проживал вместе с отцом. Мать погибшего умерла еще десть лет назад.

"Юноша учился в одном из ровенских училищ. По словам соседей, семья характеризуется положительно, со средним уровнем достатка, поскольку отец в последнее время нигде не работал", – сообщает ровенская полиция.

В то же время, отец уверяет, что его сын никогда не говорил о том, что хочет добровольно уйти из жизнью. Он не оставил ни записки, ни каких-либо сообщений.

Полицейские начали досудебное расследование расследуют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в августе прошлого года Ивано-Франковске 17-летняя девушка повесилась на дереве.