В Ровно готовят к установке гигантские писанки

В Ровно установят гигантские пасхальные яйца. Всего их будет 35, а в раскраске участвовали местные школьники. К ним также присоединились и дети погибших на Донбассе бойцов. Всего ребята совместно создают 10 новых писанок, остальные пришлось лишь обновить ученикам художественных школ.

"Мы отреставрировали 25 больших писанок, которые были в прошлом году. Они прекрасно перезимовали", – говорит заммэра города Галина Кульчинская.