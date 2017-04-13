В Ровно готовят к установке гигантские писанки
Всего в городе появится 35 таких пасхальных яиц
В Ровно установят гигантские пасхальные яйца. Всего их будет 35, а в раскраске участвовали местные школьники. К ним также присоединились и дети погибших на Донбассе бойцов. Всего ребята совместно создают 10 новых писанок, остальные пришлось лишь обновить ученикам художественных школ.
"Мы отреставрировали 25 больших писанок, которые были в прошлом году. Они прекрасно перезимовали", – говорит заммэра города Галина Кульчинская.
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