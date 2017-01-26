В Ровно ищут "лифтера" – педофила

Мужчина в возрасте 30-35 лет угрожал детям расправой и пытался снять с них одежду

В Ровно разыскивают незнакомца, который, подстерегая маленьких девочек в лифте, угрожал им холодным оружием и пытаться снять с детей одежду. На вид мужчине 30-35 лет, высокого роста, одет в темную куртку с капюшоном.

"Сообщения в полицию, что неизвестный мужчина совершает насильственные и непристойные действия в отношении малолетних девочек, поступили от родителей потерпевших. По фактам открыты уголовные производства", сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

Подобные татуировки видели на руках неизвестного.

Как оказалось, 23 января около 17.00 мужчина угрожал в лифте 12-летней школьнице физической расправой, приставив к горлу нож. Другую жертву - 11-летнюю девочку – он подловил в лифте многоэтажки, и хотел ее раздеть.

По описанию детей создан фоторобот подозреваемого. В полиции создана рабочая группа.

Напомним, недавно на Закарпатье трое мужчин изнасиловали беременную женщину