В Ровно ищут "лифтера" – педофила

Вчера, 19:11

Мужчина в возрасте 30-35 лет угрожал детям расправой и пытался снять с них одежду

По составленному фотороботу ищут незнакомца. Фото: npu.gov.ua
По составленному фотороботу ищут незнакомца. Фото: npu.gov.ua

В Ровно разыскивают незнакомца, который,  подстерегая маленьких девочек в лифте, угрожал им холодным оружием и пытаться снять с детей одежду. На вид мужчине 30-35 лет, высокого роста,  одет в темную куртку с капюшоном.

"Сообщения  в полицию, что неизвестный мужчина совершает насильственные и непристойные действия в отношении малолетних девочек, поступили от родителей потерпевших.  По фактам открыты уголовные производства", сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.2_50

Подобные татуировки видели на руках неизвестного.

Как оказалось, 23 января около 17.00 мужчина угрожал в лифте 12-летней школьнице физической расправой, приставив к горлу нож. Другую жертву -  11-летнюю девочку – он подловил в лифте многоэтажки, и  хотел ее раздеть.

По описанию детей создан фоторобот подозреваемого. В полиции создана рабочая группа.

Напомним, недавно на Закарпатье трое мужчин  изнасиловали беременную женщину
дети, нож, мужчина, ровно, фоторобот

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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