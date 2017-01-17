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В Ровно отец не довез ребенка на занятия (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/36_main.1484669537.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/36_tn.1484669537.jpg Запад Перед падением автомобиль влетел в отбойник и около  50 метров машина "летела" вдоль него 

В Ровно отец не довез ребенка на занятия (фото)

Сегодня, 02:05

Перед падением автомобиль влетел в отбойник и около  50 метров машина "летела" вдоль него 

В Ровно автомобиль Кia Soul, в котором родители везли ребенка в школу, столкнулся с отбойником и упал в реку.

"45-летний житель Ровно за рулем иномарки двигался в направлении центра города, чтобы довезти сына на занятия. Однако по дороге мужчина столкнулся с отбойником и почти 50 метров "летел" вдоль него, а затем рухнул в реку", – сообщает ровенская полиция.

По словам 38-летней жены водителя, мужчине стало плохо, и это стало  причиной аварии. Пострадавших супругов на "скорой" доставили в больницу, где у мужчины диагностировали ушиб грудной клетки, у женщины – ушибы и рваную рану лобной области лица.

У 13-летнего мальчика – шоковое состояние. После оказания необходимой помощи всех отпустили домой. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Напомним,  в Ровенской области с автотрассы слетел внедорожник.
ДТП, ребенок, родители, полиция, ровно

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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