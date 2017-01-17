В Ровно отец не довез ребенка на занятия (фото)

Перед падением автомобиль влетел в отбойник и около 50 метров машина "летела" вдоль него

В Ровно автомобиль Кia Soul, в котором родители везли ребенка в школу, столкнулся с отбойником и упал в реку.

"45-летний житель Ровно за рулем иномарки двигался в направлении центра города, чтобы довезти сына на занятия. Однако по дороге мужчина столкнулся с отбойником и почти 50 метров "летел" вдоль него, а затем рухнул в реку", – сообщает ровенская полиция.

По словам 38-летней жены водителя, мужчине стало плохо, и это стало причиной аварии. Пострадавших супругов на "скорой" доставили в больницу, где у мужчины диагностировали ушиб грудной клетки, у женщины – ушибы и рваную рану лобной области лица.

У 13-летнего мальчика – шоковое состояние. После оказания необходимой помощи всех отпустили домой. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области с автотрассы слетел внедорожник.