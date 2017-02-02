В Ровно майор полиции попался на крупной взятке (видео)

Сегодня, 17:43

Инспектор по дорожному надзору  требовал 500 долларов США за возвращение авто со штрафплощадки


В Ровно майор полиции попался на взятке в  500 долларов. Коррупционера поймали в его  собственном кабинете.

"Указанную сумму денег старший инспектор по дорожному надзору сектора превенции Сарненского ОП ГУНП в Ровенской области получил от гражданина за возвращение ему со штрафплощадки автомобиля "БМВ-318", -  сообщает пресс-служба прокуратуры.

Полицейского после задержания с поличным  отстранили от должности, а также избрали меру пресечения в форме "личного обязательства".

Напомним, на днях во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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