В Ровно майор полиции попался на крупной взятке (видео)

Инспектор по дорожному надзору требовал 500 долларов США за возвращение авто со штрафплощадки

В Ровно майор полиции попался на взятке в 500 долларов. Коррупционера поймали в его собственном кабинете.

"Указанную сумму денег старший инспектор по дорожному надзору сектора превенции Сарненского ОП ГУНП в Ровенской области получил от гражданина за возвращение ему со штрафплощадки автомобиля "БМВ-318", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Полицейского после задержания с поличным отстранили от должности, а также избрали меру пресечения в форме "личного обязательства".



Напомним, на днях во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.