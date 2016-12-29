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В Ровно под колеса авто попала беременная женщина http://www.segodnya.ua/img/article/7844/65_main.1483029816.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/65_tn.1483029816.jpg Запад Водитель Daewoo Matiz наехал на будущую мать, когда та переходила дорогу на пешеходном переходе

В Ровно под колеса авто попала беременная женщина

Сегодня, 19:13

Водитель Daewoo Matiz наехал на будущую мать, когда та переходила дорогу на пешеходном переходе

Пострадавшую забрали медики. Фото: pixabay.com
Пострадавшую забрали медики. Фото: pixabay.com

В Ровно беременная женщина попала под колеса иномарки. Сразу после аварии пострадавшую увезли на "скорой" в больницу.

"ДТП произошло сегодня, 29 декабря, после обеда на улице Видинской. Водитель автомобиля Daewoo Matiz наехал на женщину, когда та переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей", – сообщает ровенская полиция.

Женщину в "деликатном" положении оперативно забрали врачи "скорой", а уже в больнице пациентку заверили, что ее состоянию и жизни будущего ребенка ничего не угрожает. После этого пострадавшую  отпустили домой.

Продолжается досудебное расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливают в полиции.

Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник.
ДТП, водитель, иномарки, ровно, беременная

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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