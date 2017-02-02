В Ровно поймали военного- наркодиллера (фото)

Мужчина планировал организовать сбыт наркотиков на территории части, где он проходит службу, и подыскивал там клиентов

В Ровно задержали военнослужащего, причастного к распространению наркотиков и хранению оружия.

"Сотрудники СБУ остановили автомобиль, за рулем которого находился военный. На требование предъявить документы, он заперся в салоне авто и попытался проглотить метамфетамин, хранившийся у него. Остальные психотропные вещества злоумышленник рассыпал в салоне авто. При этом вел себя неадекватно, пытался оказывать физическое сопротивление", – сообщает пресс-служба СБУ.

При осмотре автомобиля, кроме рассыпанных наркотиков, были обнаружены упаковки для расфасовки метамфетамина и электронные весы. В багажнике оперативники нашли боевую гранату Ф-1 с запалом и 58 патронов калибра 5,45 мм.

Как оказалось, 28-летний военнослужащий поддерживал связи с наркодельцами, и планировал организовать сбыт наркотиков на территории части, где проходит службу. Кроме того, он подыскивал "клиентов" для продажи боеприпасов.

Открыто уголовное производство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и освобождении из рядов ВСУ.

Напомним, во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.