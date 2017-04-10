В Ровно предлагают чай из янтаря

В кафе Ровно зародилась мода на напиток из солнечного камня. Заваривают его из лесных трав и перемолотого янтаря. Стакан напитка обойдется в 20-30 гривен. Как оказалось, янтарь перемалывают до состояния пудры. Окаменевшая смола хвойных деревьев только измельченной придает чаю необычный вкус. В основе же напитка – лесные травы и сосновая хвоя. Янтарь закупают легально – у государственного предприятия.

Готовится янтарный чай в течение всего пяти минут. Особенность смеси – со временем она не настаивается. Пока такой чай можно попробовать только в нескольких заведениях. Но свои поклонники уже появились.