В Ровно предлагают чай из янтаря

Вчера, 11:48

В местных кафе появилась мода на известный напиток

В Ровно предлагают отведать чай из янтаря. Фото: rigaspa.lv
В Ровно предлагают отведать чай из янтаря. Фото: rigaspa.lv

В кафе Ровно зародилась мода на напиток из солнечного камня. Заваривают его из лесных трав и перемолотого янтаря. Стакан напитка обойдется в 20-30 гривен. Как оказалось, янтарь перемалывают до состояния пудры. Окаменевшая смола хвойных деревьев только измельченной придает чаю необычный вкус. В основе же напитка – лесные травы и сосновая хвоя. Янтарь закупают легально – у государственного предприятия.

Готовится янтарный чай в течение всего пяти минут. Особенность смеси – со временем она не настаивается. Пока такой чай можно попробовать только в нескольких заведениях. Но свои поклонники уже появились.
мода, кафе, чай, ровно, напиток, камни, рецепт, янтарь

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровно предлагают чай из янтаря". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рестораны

Фото: pixabay.com

Кофе по-чемпионски: рецепт от победителей мировых и украинских соревнований

Вчера, 05:10

Профи добавляют в кофе женьшень, какао и лукум

Здоровье

Кофе с кофеином полезнее своего декофеинизированного собрата. Фото: pixabay.com

Какой кофе полезнее

Вчера, 01:45

Кофе полезен до тех пор, пока вы едите качественную пищу и не курите

Запад

Янтарь ехал на Польшу. Фото: dpsu.gov.ua

На границе с Польшей из-за 12 кг янтаря разобрали автомобиль

7 Апреля, 12:04

Чтобы достать камни, пограничникам пришлось снять обшивку  и демонтировать  музыкальную установку

Люди

Медикаменты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы можно будет приобрести бесплатно или с небольшой доплатой

В Киеве начнут продавать некоторые лекарства по низкой цене

6 Апреля, 19:30

54 аптеки присоединились к программе "Доступные лекарства"

Запад

На Закарпатье пять поколений семьи возрождают древние традиции виноделия

6 Апреля, 12:06

Вино хранится в подвалах, которым уже более 400 лет 

Диеты и фитнес

Ешьте правильную пищу в течение дня. Фото: AFP

Разумная диета без чувства голода: советы диетологов

5 Апреля, 13:23

Если завтрак – плотный и полезный, в течение дня не появляется сильное чувство голода, а на обед и ужин вы будете съедать гораздо меньше

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования