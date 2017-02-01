В Ровно преступник во время допроса избил женщину-прокурора

Мужчина ударил женщину в область грудной клетки, после чего она ударилась головой и потеряла сознание

В Ровно 47-летний мужчина, находясь в здании областной прокуратуры, во время допроса ударил женщину-прокурора.

"Житель Ровенского района, который является участником уголовного судопроизводства, во время беседы с 28-летней сотрудницей – прокурором одного из отделов прокуратуры, начал вести себя неадекватно", – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина ударил женщину в область грудной клетки, от чего она упала, ударилась головой, и потеряла сознание. Женщину сразу доставили в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

После прибытия полицейских на место происшествия мужчина сразу отказался что-либо объяснять, сославшись на резкое ухудшение своего здоровья. Также он отрицал свою причастность к избиению женщины.

Злоумышленник задержан, вскоре ему должны избрать меру пресечения. За указанное правонарушение ему грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Напомним, недавно в Тернопольской области 27-летний местный житель, находясь в здании полиции, напал на руководителя следствия и обвинил его в непрофессионализме. После этого драчун избил еще двоих полицейских.