В Ровно преступник во время допроса избил женщину-прокурора

Сегодня, 14:36

Мужчина ударил  женщину в область грудной клетки, после чего она ударилась головой  и потеряла сознание

Инцидент произошел в здании прокуратуры. Фото: rivnepost.rv.ua
Инцидент произошел в здании прокуратуры. Фото: rivnepost.rv.ua

В Ровно 47-летний мужчина,  находясь  в здании областной прокуратуры, во время допроса ударил женщину-прокурора.

"Житель Ровенского района, который является участником уголовного судопроизводства, во время беседы с 28-летней сотрудницей – прокурором одного из отделов прокуратуры, начал вести себя неадекватно", – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина ударил женщину в область грудной клетки, от чего она упала, ударилась головой, и потеряла сознание. Женщину сразу доставили в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

После прибытия полицейских на место происшествия мужчина сразу отказался что-либо объяснять, сославшись на резкое ухудшение своего здоровья. Также он отрицал свою причастность к избиению женщины.

Злоумышленник задержан, вскоре ему должны избрать меру пресечения. За указанное правонарушение ему грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Напомним, недавно в Тернопольской области 27-летний местный житель, находясь в здании полиции, напал на руководителя следствия и обвинил его в непрофессионализме. После этого драчун избил еще двоих полицейских.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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