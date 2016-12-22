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В Ровно снимали порно с элитной танцовщицей http://www.segodnya.ua/img/article/7820/12_main.1482406395.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/12_tn.1482406395.jpg Запад За свою работу девушки получали зарплату в долларах, а "продукцию" транслировали в онлайн-режиме

В Ровно снимали порно с элитной танцовщицей

Сегодня, 18:25

За свою работу девушки получали зарплату в долларах, а "продукцию" транслировали в онлайн-режиме

Фото: market.korupciya.com
Фото: market.korupciya.com

В Ровно разоблачили две онлайн-порностудии. В незаконном бизнесе работали 5 проституток в возрасте от 20 до 25 лет. Среди них была и танцовщица одного из элитных клубов города, услугами которой пользовались известные и состоятельные жители, пишет УНН.

На улицах Дворецкой и Студенческой следователи Департамента киберполиции Украины провели обыски в двух порностудиях, которые свою "продукцию" транслировали в онлайн-режиме в сети интернет.

Под давлением неопровержимых доказательств девушки признались, что получали за свою работу зарплату в долларах, и согласились написать явки с повинной о своей "работе".

Полиция обещает впоследствии рассказать подробности спецоперации, проведенной в Ровно.

Напомним, ранее силовики разоблачили сеть борделей, в которых за секс платили календариками. 
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