В Ровно вооруженные грабители в масках напали на семью (фото)

Сегодня, 19:35

Бандиты унесли из дома пострадавших все ценные вещи, деньги и угнали автомобиль


На месте преступления. Фото: rv.npu.gov.ua

На месте преступления. Фото: rv.npu.gov.ua

На месте преступления. Фото: rv.npu.gov.ua

На месте преступления. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно банда неизвестных с оружием напала на семью в их собственном доме.

"Первого февраля, около восьми утра трое неизвестных ворвались в дом 48-летнего жителя Ровно и, угрожая ножом и огнестрельным оружием, вынесли все ценные вещи, деньги и завладели автомобилем", – сообщает ровенская полиция.

Как оказалось, 15-летняя дочь, собираясь в школу, выходила из дома, когда в дом ворвались трое мужчин. Их лица прикрывали маски. В руках одного был пистолет, у другого  - автомат Калашникова. Третий, приставив нож к горлу девочки, потребовал от хозяина деньги. Досталось от бандитов   42-летней жене и 23-летнему сыну.

Мужчина отдал  все сбережения – восемь тысяч долларов США. Кроме того, бандиты  унесли  два планшета, пять мобильных телефонов, ноутбук, золотые изделия, два  устройства для отстрела резиновыми пулями и гладкоствольное ружье. После этого нападавшие со всем имуществом сели в автомобиль марки "BMW 328", принадлежащий владельцу дома, и скрылись в неизвестном направлении.

Уже через несколько часов полицейские разыскали похищенную иномарку.  Ее после осмотра сразу вернули авто владельцу под расписку.

Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, недавно в  Ровенской области полиция задержала банду из пяти человек, которые прославилась серией дерзких разбойных нападений.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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