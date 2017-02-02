В Ровно вооруженные грабители в масках напали на семью (фото)

Бандиты унесли из дома пострадавших все ценные вещи, деньги и угнали автомобиль

В Ровно банда неизвестных с оружием напала на семью в их собственном доме.

"Первого февраля, около восьми утра трое неизвестных ворвались в дом 48-летнего жителя Ровно и, угрожая ножом и огнестрельным оружием, вынесли все ценные вещи, деньги и завладели автомобилем", – сообщает ровенская полиция.

Как оказалось, 15-летняя дочь, собираясь в школу, выходила из дома, когда в дом ворвались трое мужчин. Их лица прикрывали маски. В руках одного был пистолет, у другого - автомат Калашникова. Третий, приставив нож к горлу девочки, потребовал от хозяина деньги. Досталось от бандитов 42-летней жене и 23-летнему сыну.

Мужчина отдал все сбережения – восемь тысяч долларов США. Кроме того, бандиты унесли два планшета, пять мобильных телефонов, ноутбук, золотые изделия, два устройства для отстрела резиновыми пулями и гладкоствольное ружье. После этого нападавшие со всем имуществом сели в автомобиль марки "BMW 328", принадлежащий владельцу дома, и скрылись в неизвестном направлении.

Уже через несколько часов полицейские разыскали похищенную иномарку. Ее после осмотра сразу вернули авто владельцу под расписку.

Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, недавно в Ровенской области полиция задержала банду из пяти человек, которые прославилась серией дерзких разбойных нападений.