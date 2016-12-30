В Ровно вооружили контролеров смартфонами (видео)

Смартфоны закупили 36 контролерам. На устройстве и специальную программу потратили 80 тысяч гривен

В Ровно водоканал значительно упростил процедуру внесения показаний счетчиков. Теперь контроллеры делают это с помощью мобильного приложения.

Уже две недели контроллер Елена вместо блокнота ходит к потребителям со смартфоном. Женщина сразу в квартире абонента вносит все показатели со счетчиков.

Программа достаточно проста. После введения лицевого счета данные о потребленной воды попадают в базу. Мобильное приложение в несколько раз ускорил их обработку.

"Мы снимали показатели, потом приходили, девушки-операторы вносили показатели, а в них много другой работы. Ведь многие люди на прием приходят. Мы так им и всем упростили работу", – сказала Елена Вальчук, контроллер.

Выгоду имеют и потребители. Ведь сразу видят – данные внесены.

"Это приложение позволит больше времени нам экономить. Мы будем его меньше тратить, стоя в очередях в абонотделе", – отметил Виталий Федорец, потребитель.

Смартфоны закупили 36 контролерам. На устройстве и специальную программу потратили 80 тысяч гривен. И предусмотрели защиту от внесения контроллером ложных данных.

"Данные устройства оборудованы GSM-модемами, каждое движение контроллера, его движение, квартира, дом привязаны к координатам. Обман исключен", – отметил Андрей Карауш, директор Ровнооблводоканала.

Насколько такое нововведение эффективное – водоканал будет знать в январе. Тогда проанализируют точность внесения показателей с помощью смартфонов.

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