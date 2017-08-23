В Ровно злоумышленники украли из авто сумку с почти миллионом гривен

Вчера, 20:23

Водитель, которому и принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал


В Ровно злоумышленники украли из авто сумку с почти миллионом гривен, фото: ГУ НП в Ровенской области

В Ровно злоумышленники украли из авто сумку с почти миллионом гривен, фото: ГУ НП в Ровенской области

В Ровно злоумышленники украли из авто сумку с почти миллионом гривен, фото: ГУ НП в Ровенской области

В Ровно злоумышленники украли из авто сумку с почти миллионом гривен, фото: ГУ НП в Ровенской области

В Ровно злоумышленники ограбили валютчика – забрали почти 800 тыс. гривен и более 6 тыс. долларов. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области. Инцидент произошел сегодня, 23 августа, на улице Макарова, передает телеканал "112 Украина".

Двое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Т4 и завладели сумкой с денежными средствами в сумме около 800 тыс. гривен и более 6 тыс. долларов и скрылись с места происшествия на своем авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В полиции отметили, что 45-летний водитель, которому и принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал. Он занимается обменом валюты.

Сведения по факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества. Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному преступлению, и их места пребывания.

Ранее в Запорожье вооруженные бандиты похитили 100 тысяч гривен.
авто, сумка, ровно, похитили, гривна

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровно злоумышленники украли из авто сумку с почти миллионом гривен". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: из открытых источников

В Черкассах вооруженные бандиты похитили и пытали двух мужчин

21 Августа, 15:42

Потерпевшим надели мешки на головы, затем мужчин затолкали в фургон и связали 

Происшествия

В Киеве со стрельбой похитили человека

19 Августа, 00:48

Мужчину вытащили из автомобиля и увезли в неизвестном направлении

Другие страны

Али Зейдан. Фото из открытых источников

В Ливии боевики похитили экс-премьера страны

14 Августа, 02:10

Это не первое похищение политика — в 2013 году вооруженные люди вывели его из отеля и увезли в неизвестном направлении

Происшествия и криминал

Фото: pixabay.com

В Запорожье вооруженные бандиты похитили 100 тысяч гривен

4 Августа, 13:15

Трое неизвестных поджидали мужчину на улице, с места преступления они скрылись на автомобиле Audi черного цвета

Одесса

Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Похитили 5 миллионов и золото: в Одессе судят пять иностранцев

2 Августа, 14:48

Силовики по горячим следам задержали преступников на выезде из города 

Шоу-бизнес

Хакеры украли сценарий серии "Игры престолов". Фото: IGate.com.ua

Хакеры украли сценарий серии "Игры престолов", которую еще не презентовали зрителям

31 Июля, 23:56

Официально в НВО признали только факт атаки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования