В Ровно злоумышленники украли из авто сумку с почти миллионом гривен

В Ровно злоумышленники ограбили валютчика – забрали почти 800 тыс. гривен и более 6 тыс. долларов. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области. Инцидент произошел сегодня, 23 августа, на улице Макарова, передает телеканал "112 Украина".



Двое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Т4 и завладели сумкой с денежными средствами в сумме около 800 тыс. гривен и более 6 тыс. долларов и скрылись с места происшествия на своем авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В центре Киева грабители похитили сумку с полумиллионом гривен

В полиции отметили, что 45-летний водитель, которому и принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал. Он занимается обменом валюты.

Сведения по факту грабежа, совершенного в особо крупных размерах, внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества. Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному преступлению, и их места пребывания.

Ранее в Запорожье вооруженные бандиты похитили 100 тысяч гривен.