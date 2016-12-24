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В школах Львова карантин продлили до конца года http://www.segodnya.ua/img/article/7827/10_main.1482582360.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/10_tn.1482582360.jpg Запад Уровень заболевания ОРВИ среди населения областного центра определяется как высокий

В школах Львова карантин продлили до конца года

Сегодня, 14:24

Уровень заболевания ОРВИ среди населения областного центра определяется как высокий

Детей отправили на вынужденные каникулы. Фото: AFP
Детей отправили на вынужденные каникулы. Фото: AFP

В школах Львова в связи с высоким уровнем заболеваемости детей гриппом и ОРВИ продлили временное прекращение обучения до 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНИАН.

"С 26 по 30 декабря в школах приостановлено обучение. Только дошкольные учебные заведения города будут работать в обычном режиме. Если за прошлую неделю было зарегистрировано 8,5 тысяч случаев заболеваний ОРЗ, то на этой неделе зарегистрировано 10 тысяч случаев. Интенсивный показатель вырос, он вдвое превышает эпидпорог. И большая часть всех зарегистрированных случаев – дети в возрасте от 5 до 17 лет. Учитывая такую динамику заболеваемости и динамику показателей, комиссией принято решение продлить временное прекращение обучения в учебных заведениях", – сказал начальник управления здравоохранения Львовского городского совета.

По данным Госпродпотребслужбы во Львове, уровень заболевания ОРВИ среди населения областного центра определяется как высокий.

Как сообщалось, в Украине в этом эпидсезоне грипп унес жизни четырех человек. В Днепропетровской области умер 60-летний мужчина, в Кривом Роге погибла 7-летняя девочка, а в Сумской области – 13-летний школьник и 52-летний фельдшер. 
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Источник:

УНИАН

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