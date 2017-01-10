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В Тернополе горела многоэтажка: эвакуировали около двух десятков человек http://www.segodnya.ua/img/article/7867/86_main.1484041779.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/86_tn.1484041779.jpg Запад Владелец квартиры на втором этаже отравился угарным газом

В Тернополе горела многоэтажка: эвакуировали около двух десятков человек

Сегодня, 11:50

Владелец квартиры на втором этаже отравился угарным газом

На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС

В Тернополе горел многоэтажный жилой дом. Из-за густой задымленности и угрозы отравления спасателям пришлось эвакуировать 19 жителей. Хозяин горящей квартиры попал в больницу.

"Девятого января в 16.40 поступило сообщение о пожаре по ул. Генерала Тарнавского, 16. Пожар возник в квартире на втором этаже 5-этажного дома. Площадь пожара составила 22 квадратных метра", – сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Пожарные вывели на свежий воздух 21 жителя. 56-летний владелец квартиры отравился угарным газом и был госпитализирован в больницу.

Огонь полностью погасили в 17.30 и не допустили распространения пламени на соседние квартиры. На месте пожара работали 24 спасателя и семь  единиц техники.

Напомним, недавно в одном из сел Львовской области из-за утечки газа в частном доме произошел мощный взрыв.
пожар, взрыв, Тернополь, огонь, ГСЧС

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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