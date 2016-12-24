В Тернополе мужчина с ружьем угрожал убить полицейских

Тернопольские правоохранители задержали мужчину с ружьем, который стрелял в воздух. Он угрожал убить местного бизнесмена, с которым у того возник спор по поводу земли.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.

Туда патрульных вызвал охранник частной фирмы, который сообщил, что человек с ружьем угрожает ему, при этом выстрелил в воздух. После этого злоумышленник скрылся в направлении складских помещений.

Отправившись в указанном направлении, патрульные обнаружили подозреваемого с оружием в руках. Он пригрозил убить полицейских и выстрелил в воздух.

Патрульные спрятались за укрытием, достали табельное огнестрельное оружие и предупредили о его возможном применение, если человек не прекратит правонарушение.

Мужчина выполнил требование патрульных полицейских и сложил оружие. Злоумышленника задержали и передали следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Африки.