В Тернополе мужчина с ружьем угрожал убить полицейских
Злоумышленника задержали и передали следственно-оперативной группе
Тернопольские правоохранители задержали мужчину с ружьем, который стрелял в воздух. Он угрожал убить местного бизнесмена, с которым у того возник спор по поводу земли.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.
Туда патрульных вызвал охранник частной фирмы, который сообщил, что человек с ружьем угрожает ему, при этом выстрелил в воздух. После этого злоумышленник скрылся в направлении складских помещений.
Отправившись в указанном направлении, патрульные обнаружили подозреваемого с оружием в руках. Он пригрозил убить полицейских и выстрелил в воздух.
Патрульные спрятались за укрытием, достали табельное огнестрельное оружие и предупредили о его возможном применение, если человек не прекратит правонарушение.
Мужчина выполнил требование патрульных полицейских и сложил оружие. Злоумышленника задержали и передали следственно-оперативной группе.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов из Африки.
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