В Тернополе патрульный избил мужчину и применил слезоточивый газ

Вчера, 17:25

Делом занимается областная прокуратура, открыто уголовное производство  

Патрульный ударил посетителя магазина. Фото: galas.te.ua
Патрульный ударил посетителя магазина. Фото: galas.te.ua

В Тернополе патрульный полицейский подозревается в превышении служебных обязанностей, а точнее, избиении безоружного человека.

"Прокуратурой области начато уголовное производство в отношении инспектора роты батальона Управление патрульной полиции в Тернополе относительно нанесения гражданскому лицу легких телесных повреждений", – сообщают в пресс-службе  прокуратуры Тернопольской  области.

Как оказалось, месяц назад у кассы одного из магазинов Тернополя полицейский, в ответ на некорректное высказывание посетителя, ударил его головой в область носа. Конфликт продолжился у входа в магазин, где патрульный  еще несколько раз ударил потерпевшего и распылил ему в лицо слезоточивый газ.

Копу уже сообщили о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львове 31-летний водитель после совершения ДТП избил женщину – патрульного инспектора.
Тернополь, полицейский, слезоточивый газ, патрульный

Вы сейчас просматриваете новость "В Тернополе патрульный избил мужчину и применил слезоточивый газ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Тернополе врача-невропатолога подозревают в халатности

25 Января, 21:24

Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство"

Запад

Мужчина умер от переохлаждения. Фото: uapress.info

В Тернопольской области в сточной трубе нашли мертвого мужчину

25 Января, 19:34

Погибший, скорее всего, поскользнулся, упал и умер на улице от переохлаждения

Запад

На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области микроавтобус с пассажирами слетел с дороги и перевернулся

25 Января, 16:28

В салоне  находилось более 20 пассажиров, 12 из них попали в больницу,  один - в реанимации

Запад

Мужчину задержали. Фото: express-k.kz

В Тернопольской области мужчина изнасиловал свою знакомую

25 Января, 02:38

35-летний мужчина раскаивается в случившемся и винит алкоголь

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования