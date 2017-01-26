В Тернополе патрульный избил мужчину и применил слезоточивый газ

В Тернополе патрульный полицейский подозревается в превышении служебных обязанностей, а точнее, избиении безоружного человека.

"Прокуратурой области начато уголовное производство в отношении инспектора роты батальона Управление патрульной полиции в Тернополе относительно нанесения гражданскому лицу легких телесных повреждений", – сообщают в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

Как оказалось, месяц назад у кассы одного из магазинов Тернополя полицейский, в ответ на некорректное высказывание посетителя, ударил его головой в область носа. Конфликт продолжился у входа в магазин, где патрульный еще несколько раз ударил потерпевшего и распылил ему в лицо слезоточивый газ.

Копу уже сообщили о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львове 31-летний водитель после совершения ДТП избил женщину – патрульного инспектора.