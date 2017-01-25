В Тернополе врача-невропатолога подозревают в халатности (видео)

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Вчера, 21:24

Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство"


В Тернополе врача подозревают в халатности. Невропатолог – по словам родных – неправильно осмотрела пациентку, а когда у женщины-инвалида начались судороги – сбежала. Руководители молодого медика вины в ее действиях не усмотрели.

Последние четыре года 42-летняя Ольга не ходила – из-за опухоли между позвонками. Невропатолог должен был обследовать больную, чтобы подтвердить инвалидность. Но, как утверждает дочь умершей, медик неправильно провела осмотр.

"Бабушка говорила: у нее спазмы и надо, чтобы ногу отпустило и тогда легонько надо, аккуратно. А она раз-раз, и не обращала внимания на то, что говорили", – рассказывает Наталья Амбицкая, дочь умершей.

Состояние пациентки резко ухудшилось.

А пока вызывали "скорую", доктор сбежала – говорит женщина. Бригада приехала через несколько минут, но пострадавшая была уже мертва.

"По предварительным выводам врачей, они утверждают, что женщина умерла от сердечно-сосудистой недостаточности. И соответственно пошел тромб и вследствие этого женщина умерла", – сказал Сергей Крета, начальник сектора коммуникаций Нацполиции в Тернопольской области.

Врача, которая проводила осмотр, на рабочем месте не застали. Заведующая отделением объясняет: заболела.

25-летняя Илона Тихая работает невропатологом в поликлинике два года. На молодого специалиста ранее не жаловались.

"Хороший работник, грамотный работник, очень советуется с заведующей отделом в тех или иных ситуациях. Она очень переживает, это и заставило пойти ее на больничный", – уверяет Вадим Польовчик, заместитель главврача Тернопольской городской больницы № 2.

Есть ли вина врача в смерти пациентки, выясняет комиссия городского управления здравоохранения. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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