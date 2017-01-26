В Тернопольской области микроавтобус с пассажирами слетел с дороги и перевернулся

Вчера, 16:28

В салоне  находилось более 20 пассажиров, 12 из них попали в больницу,  один – в реанимации

На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области перевернулся рейсовый микроавтобус "Шумск-Тернополь" марки Mercedes Sprinter. В результате ДТП более десяти человек получили травмы.

"Сегодня, 25 января, автобус выехал из Шумска, в салоне находилось более 20 пассажиров, среди которых – один ребенок. По предварительной версии, причина ДТП – гололед на дороге", – сообщает тернопольская полиция.

По словам свидетелей аварии, в восьми километрах от места отправки автобус начало заносить, и "бросать" из стороны в сторону. Водитель потерял контроль над управлением, и машина  перевернулась на обочине.

В результате 12 человек попали в больницу, одного забрали в реанимацию. У многих пострадавших  медики фиксируют переломы. Сейчас на месте ДТП работают полицейские.

Напомним, недавно в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских: семь пострадавших.
автобус, ДТП, водитель, Тернополь

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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