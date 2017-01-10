В Тернопольской области на рождественских праздниках застрелился мужчина

На месте трагедии нашли пистолет времен Второй мировой войны и две гильзы девятого калибра

В селе Угрынь Чортковского района в один из рождественских праздников покончил жизнь самоубийством 54-летний местный житель.

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача, что в собственном доме из оружия застрелился мужчина", – сообщает тернопольская полиция.

На месте трагедии полицейские изъяли пистолет неустановленного образца, скорее всего, времен Второй мировой войны, и две гильзы девятого калибра. Оружие направлено на экспертизу.

Напомним, недавно во Львове мужчина 44-лет закрылся в собственной иномарке и выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.