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В Тернопольской области на рождественских праздниках застрелился мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7869/54_main.1484061447.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/54_tn.1484061447.jpg Запад На месте трагедии нашли пистолет времен Второй мировой войны и две гильзы девятого калибра

В Тернопольской области на рождественских праздниках застрелился мужчина

Сегодня, 19:53

На месте трагедии нашли пистолет времен Второй мировой войны и две гильзы девятого калибра

Погибший стрелял из оружия времен Войны. Фото: pixabay.com
Погибший стрелял из оружия времен Войны. Фото: pixabay.com

В селе Угрынь Чортковского района в один из рождественских праздников покончил жизнь самоубийством 54-летний местный житель.

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача, что в собственном доме из оружия застрелился мужчина", – сообщает тернопольская полиция.

На месте трагедии полицейские изъяли пистолет неустановленного образца, скорее всего, времен Второй мировой войны, и две гильзы девятого калибра. Оружие направлено на экспертизу.

Напомним, недавно во Львове мужчина 44-лет закрылся в собственной иномарке и выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.
оружие, Рождество, полиция, самоубийство, пистолет, полицейские

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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