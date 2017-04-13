В Тернопольской области незаконно выгрузили львовский мусор

Напомним, 16 марта в Покровске Донецкой области задержали пять грузовиков с мусором из Львова.

Трагедия на Грибовичской свалке, унесшая жизни трех спасателей и эколога, привела к тому, что львовский мусор путешествует по всей Украине. Более того, город утопает в бытовых отходах, а весной львовянам предрекают угрозу кишечной инфекции и холеру.

Проблема вывоза мусора до сих пор не получила комплексного решения. Разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода продолжаются. Мэр Львова в июне заверил, что примерно через три года город будет иметь мусороперерабатывающий завод.