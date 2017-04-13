В Тернопольской области незаконно выгрузили львовский мусор
Сейчас полиция пытается выяснить, кто и когда вывез отходы в область
В Тернопольской области незаконно выгрузили львовский мусор – 120 тонн. Об этом сообщает пресс-служба местного управления полиции.
Львовский мусор обнаружили на территории недействующего комбикормового завода.
"Выехав на место происшествия, правоохранители действительно обнаружили среди мусора товарные чеки из магазинов Львова", — говорится в сообщении.
Сейчас полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что одесские депутаты отказали мэру Садовому в приеме львовского мусора.
Напомним, 16 марта в Покровске Донецкой области задержали пять грузовиков с мусором из Львова.
Трагедия на Грибовичской свалке, унесшая жизни трех спасателей и эколога, привела к тому, что львовский мусор путешествует по всей Украине. Более того, город утопает в бытовых отходах, а весной львовянам предрекают угрозу кишечной инфекции и холеру.
Проблема вывоза мусора до сих пор не получила комплексного решения. Разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода продолжаются. Мэр Львова в июне заверил, что примерно через три года город будет иметь мусороперерабатывающий завод.
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