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В Тернопольской области незаконно выгрузили львовский мусор http://www.segodnya.ua/img/article/10125/83_main.1492080790.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10125/83_tn.1492080790.jpg Запад Сейчас полиция пытается выяснить, кто и когда вывез отходы в область 

В Тернопольской области незаконно выгрузили львовский мусор

Сегодня, 13:52

Сейчас полиция пытается выяснить, кто и когда вывез отходы в область 

Львовский мусор &quot;путешествует&quot; по всей стране. Фото: pixabay.com
Львовский мусор "путешествует" по всей стране. Фото: pixabay.com

В Тернопольской области незаконно выгрузили львовский мусор – 120 тонн. Об этом сообщает пресс-служба местного управления полиции.

Львовский мусор обнаружили на территории недействующего комбикормового завода.

"Выехав на место происшествия, правоохранители действительно обнаружили среди мусора товарные чеки из магазинов Львова", — говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку.

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Ранее сообщалось, что одесские депутаты отказали мэру Садовому в приеме львовского мусора.

Напомним, 16 марта в Покровске Донецкой области задержали пять грузовиков с мусором из Львова.

Трагедия на Грибовичской свалке, унесшая жизни трех спасателей и эколога, привела к тому, что львовский мусор путешествует по всей Украине. Более того, город утопает в бытовых отходах, а весной львовянам предрекают угрозу кишечной инфекции и холеру.

Проблема вывоза мусора до сих пор не получила комплексного решения. Разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода продолжаются. Мэр Львова в июне заверил, что примерно через три года город будет иметь мусороперерабатывающий завод.
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Источник:

"Сегодня"

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