В Тернопольской области посетитель Свято-Успенской лавры совершил самоубийство

Вчера, 15:56

Отец привез своего сына -  бывшего военного – в святые места, чтобы тот немного успокоился

Свято-Успенская лавра, куда едут успокоить душу. Фото: autocentre.ua
Свято-Успенская лавра, куда едут успокоить душу. Фото: autocentre.ua

На территории православного монастыря, что в городе  Почаев Кременецкого района, один из посетителей совершил суицид.

"21 августа около 6:00 64-летний житель села Нестерварка Винницкой области сообщил в полицию, что на территории Свято-Успенской лавры покончил с собой  его 38-летний сын", – сообщает тернопольская полиция.

По словам отца, он повез  сына по святым местам с надеждой, что тот немного успокоится. В последние годы бывший военный страдал психическими расстройствами и наблюдался у медиков.

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В ночь трагедии 38-летний мужчина  был очень беспокойным и около четырех часов утра вышел из комнаты отеля. Отец бросился за ним, но найти не смог. Вскоре охранники лавры услышали крик со стороны смотровой галереи.

Тело погибшего направлено в морг для проведения вскрытия. Открыто уголовное производство.

Напомним, во Львове 68-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры на восьмом этаже. По предварительной версии, пенсионер покончил с собой.
Тернополь, полиция, покончил с собой, военный

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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