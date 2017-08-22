В Тернопольской области посетитель Свято-Успенской лавры совершил самоубийство

Отец привез своего сына - бывшего военного – в святые места, чтобы тот немного успокоился

На территории православного монастыря, что в городе Почаев Кременецкого района, один из посетителей совершил суицид.

"21 августа около 6:00 64-летний житель села Нестерварка Винницкой области сообщил в полицию, что на территории Свято-Успенской лавры покончил с собой его 38-летний сын", – сообщает тернопольская полиция.

По словам отца, он повез сына по святым местам с надеждой, что тот немного успокоится. В последние годы бывший военный страдал психическими расстройствами и наблюдался у медиков.

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В ночь трагедии 38-летний мужчина был очень беспокойным и около четырех часов утра вышел из комнаты отеля. Отец бросился за ним, но найти не смог. Вскоре охранники лавры услышали крик со стороны смотровой галереи.

Тело погибшего направлено в морг для проведения вскрытия. Открыто уголовное производство.

Напомним, во Львове 68-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры на восьмом этаже. По предварительной версии, пенсионер покончил с собой.