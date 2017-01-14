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В Тернопольской области произошел пожар в центральной районной больнице http://www.segodnya.ua/img/article/7882/34_main.1484398709.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/34_tn.1484398709.jpg Запад Спасатели эвакуировали 125 человек, обошлось без пострадвших

В Тернопольской области произошел пожар в центральной районной больнице

Сегодня, 14:57

Спасатели эвакуировали 125 человек, обошлось без пострадвших

Пожар потушили достаточно быстро. Фото: AFP
Пожар потушили достаточно быстро. Фото: AFP

В Тернопольской области произошел пожар в центральной районной больнице г. Теребовля, было эвакуировано 125 человек, в том числе восемь тяжелобольных.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о задымлении в подвале центральной райбольницы поступило в службу спасения утром.

"Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении, площадь пожара составила 4 кв. метра", – сказано в сообщении.

Из помещения больницы было эвакуировано 125 человек, из них восьмеро тяжелобольных, 72 больных, 15 обслуживающего персонала и 30 посетителей.

При пожаре травмированных и погибших нет.

Пожарные локализовали возгорание в 09:32, а в 09:36 ликвидирован полностью.

По факту пожара проводится проверка сотрудниками ГУ Национальной полиции Тернопольской области.

Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Одессе 27 спасателей тушили пожар в частном доме.
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Источник:

"Сегодня"

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