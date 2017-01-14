В Тернопольской области произошел пожар в центральной районной больнице
Спасатели эвакуировали 125 человек, обошлось без пострадвших
В Тернопольской области произошел пожар в центральной районной больнице г. Теребовля, было эвакуировано 125 человек, в том числе восемь тяжелобольных.
Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о задымлении в подвале центральной райбольницы поступило в службу спасения утром.
"Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении, площадь пожара составила 4 кв. метра", – сказано в сообщении.
Из помещения больницы было эвакуировано 125 человек, из них восьмеро тяжелобольных, 72 больных, 15 обслуживающего персонала и 30 посетителей.
При пожаре травмированных и погибших нет.
Пожарные локализовали возгорание в 09:32, а в 09:36 ликвидирован полностью.
По факту пожара проводится проверка сотрудниками ГУ Национальной полиции Тернопольской области.
Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Одессе 27 спасателей тушили пожар в частном доме.
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