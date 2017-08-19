В Тернопольской области в один день трагически погибли два мальчика

Вчера, 18:45

Одного из них укусила пчела, а на второго упала антресоль

Один из мальчиков умер от укуса пчелы. Фото: pixabay.com
Один из мальчиков умер от укуса пчелы. Фото: pixabay.com

Двое мальчиков погибли в результате трагического стечения обстоятельств в Тернопольской области. ЧП произошли в Чертковском и Шумском районах .

"На трехлетнего малыша в Чортковском районе упала антресоль от мебельной стенки. Ребенок находился дома с братом и сестрой. Матери не было. Мальчик играл и вылез на верхнюю полку серванта. Не удержав равновесия, упал, а сверху на него полетела деревянная антресоль", – сообщает тернопольская полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На крик прибежали другие дети. Спасая брата, старший мальчик поднял тяжесть и освободил малыша. Травмированный мальчик смог подняться, вышел на улицу, где скончался от полученных травм до приезда "скорой".

На Шумском районе беда произошла  с семилетним мальчиком. Он играл на улице, где его, скорее всего, укусила пчела. Об этом ребенок успел рассказать бабушке, прибежав в панике домой.

По словам пенсионерки, на руках которой умер малыш, у него отекли руки и лицо. Предварительная причина смерти – острая аллергическая реакция на укус пчелы.

Напомним, во Львовеа в коробке на лестничной клетке 13-этажа жилого дома обнаружили тело младенца
дети, умер, ребенок, ЧП, Тернополь, пчела

Вы сейчас просматриваете новость "В Тернопольской области в один день трагически погибли два мальчика ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Среди пострадавших - маленькая девочка. Фото: tvc.ru

Во Львовской области возросло количество отравившихся на сельской свадьбе

Вчера, 14:00

В больницах региона  проходят лечение восемь взрослых и ребенок

Здоровье

Злюка. Истеричная реакция мамы с папой на то, что не нравится им, порождает злость ребенка

Как не дать ребенку вырасти агрессором

Вчера, 14:00

Злость детей вызывают крикливость родителей и фразы-конфликтогены

Одесса

Мальчик выпал из окна 11-го этажа многоквартирного дома. Фото: Neva.Today

В Одессе 5-летний ребенок погиб, выпав из окна 11-го этажа

Вчера, 06:45

Мать с сыном приехали в Одессу в гости к родственникам

Происшествия и криминал

Фото: guns.allzip.org

В Черкасской области от выстрела в голову погиб ребенок

18 Августа, 18:48

Родственники мальчика обнаружили ребенка с ранением в область лица

Запад

Фото: otravleniya.com

Во Львовской области от коклюша умер двухмесячный младенец

18 Августа, 18:03

Мальчик заразился от старших брата и сестренки

Происшествия и криминал

Фото: полиция

В Полтаве мать закрыла трехлетнего ребенка в оставленной на жаре машине

18 Августа, 17:30

Прохожий разбил окно автомобиля и вытащил ребенка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования