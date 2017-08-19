В Тернопольской области в один день трагически погибли два мальчика

Одного из них укусила пчела, а на второго упала антресоль

Двое мальчиков погибли в результате трагического стечения обстоятельств в Тернопольской области. ЧП произошли в Чертковском и Шумском районах .

"На трехлетнего малыша в Чортковском районе упала антресоль от мебельной стенки. Ребенок находился дома с братом и сестрой. Матери не было. Мальчик играл и вылез на верхнюю полку серванта. Не удержав равновесия, упал, а сверху на него полетела деревянная антресоль", – сообщает тернопольская полиция.

На крик прибежали другие дети. Спасая брата, старший мальчик поднял тяжесть и освободил малыша. Травмированный мальчик смог подняться, вышел на улицу, где скончался от полученных травм до приезда "скорой".

На Шумском районе беда произошла с семилетним мальчиком. Он играл на улице, где его, скорее всего, укусила пчела. Об этом ребенок успел рассказать бабушке, прибежав в панике домой.

По словам пенсионерки, на руках которой умер малыш, у него отекли руки и лицо. Предварительная причина смерти – острая аллергическая реакция на укус пчелы.

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