В Тернопольской области в сточной трубе нашли мертвого мужчину

Вчера, 19:34

Погибший, скорее всего, поскользнулся, упал и умер на улице от переохлаждения

Мужчина умер от переохлаждения. Фото: uapress.info
Мужчина умер от переохлаждения. Фото: uapress.info

В селе Добривляны местные жители в сточной трубе обнаружили тело односельчанина, который пропал без вести в конце декабря прошлого года.

"Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Мужчина не имел постоянного места жительства, зарабатывал на еду, помогая односельчанам по хозяйству, и злоупотреблял алкоголем", – сообщает тернопольская полиция.

Окончательную причину смерти установят судмедэксперты.

Напомним, недавно во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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