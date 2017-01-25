В Тернопольской области в сточной трубе нашли мертвого мужчину
Погибший, скорее всего, поскользнулся, упал и умер на улице от переохлаждения
В селе Добривляны местные жители в сточной трубе обнаружили тело односельчанина, который пропал без вести в конце декабря прошлого года.
"Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Мужчина не имел постоянного места жительства, зарабатывал на еду, помогая односельчанам по хозяйству, и злоупотреблял алкоголем", – сообщает тернопольская полиция.
Окончательную причину смерти установят судмедэксперты.
Напомним, недавно во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.
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