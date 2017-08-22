В Украине зафиксировали вспышку энтеровируса: заболели 73 ребенка

В Черткове на Тернопольщине 73 ребенка возрастом от 2 до 10 лет заболели энтеровирусной инфекцией. Заболевание эпидемиологи называют неуправляемым, лекарств от него нет. Но болезнь у детей протекает в легкой степени, сообщает местный канал TV-4.

Как сообщил Чертковский центр первичной медико-санитарной помощи, род энтеровирусов включает вирусы Коксаки А и В, ЕСНО, вирус гепатита А, вирус полиомиелита. Лабораторные исследования показали, что в городе циркулируют вирусы Коксаки.

Отмечается также, что единичные случаи энтеровирусной инфекции регистрируют и среди детей из других населенных пунктов области. Симптомы энтеровируса: повышение температуры тела, покраснение горла, сыпь на ладонях и ступнях.

Ранее из-за вспышки энтеровирусной инфекции все детские сады города Чертков закрывали для проведения дезинфекции.

Чтобы избежать заболевания, соблюдайте правила личной гигиены, тщательно мойте руки перед тем, как принимать или готовить пищу, после посещения туалета и пребывания в местах больших скоплений людей. Используйте чистую воду, если не уверены в ее качестве – прокипятите. Мойте овощи и фрукты перед употреблением. Тщательно готовьте пищу, проваривайте или прожаривайте продукты питания перед употреблением.



