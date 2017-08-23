В Ужгороде горела многоэтажка: эвакуировали 12 человек

О пожаре спасателям сообщили случайные свидетели, увидевшие с улицы дым и зарево

В областном центре Закарпатья сегодня, 23 августа, около шести часов утра, произошел пожар. О возгорании в 9-этажном жилом доме на улице Заньковецкой пожарным сообщили случайные прохожие. Они заметили с улицы, что из окна на третьем этаже идет дым и виднеется зарево.

"Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов. В 7.35 пожар на площади 12 кв. метров был ликвидирован. Во время его тушения спасатели эвакуировали 12 человек", – сообщают в ГСЧС.

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Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Тернопольской области во время грозы загорелся жилой дом.