В Ужгороде остановили строительство спортивно-реабилитационного комплекса для бойцов (видео)

Общая стоимость объекта почти 32 миллиона гривен. Строительство должны были финансировать из трех источников – областного и городского бюджетов, а также государственного фонда регионального развития

Не хватает денег. В Ужгороде остановили строительство спортивно-реабилитационного комплекса для людей с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалидов боевых действий на Донбассе. Дорогостоящий объект не по карману городу и области, говорят чиновники и ждут помощи из Киева.

Комплекс должен заработать на территории старой заброшенной котельной площадью 2 тысячи квадратных метров.

"Здесь будет настольный теннис, фехтование, пауэрлифтинг, будет массажный кабинет, психологический кабинет. Также будут и АТОшников здесь бесплатно оздоравливать", – рассказывает председатель Федерации спорта инвалидов опорно-двигательного аппарата в Закарпатской области Александр Лизанец.

В сентябре прошлого года здесь начали первые ремонтные работы. Демонтировали панели, кровлю, заложили фундамент и после нового года объект законсервировали. Деньги не хватило.

"Сооружение было в состоянии разрухи, на кровле росли деревья, панели висели на честном слове, в середине данного здания было порядка 600 кубов бетона. Если бы мне дали финансирования, четко и ясно сказали – есть финансирование, то за 1 год не о чем говорить", – говорит директор подрядной организации Николай Лило.

Общая стоимость объекта почти 32 миллиона гривен. Строительство должны были финансировать из трех источников – областного и городского бюджетов, а также государственного фонда регионального развития. Львиная доля как раз приходится на государственный фонд. В Ужгородском горсовете объясняют – деньги предоставят лишь тогда, когда будут гарантии из Киева.

"Мы предусмотрели 2 миллиона гривен на софинансирование данного проекта. Если мы будем иметь подтверждение о финансировании данного проекта из фонда регионального развития или из другого фонда, внебюджетно, из международной технической помощи или от любых меценатов добровольных и так далее, то мы будем рассматривать вопрос софинансирования", – утверждает заместитель Ужгородского городского головы Александр Билак.

Областные руководители будут подавать этот инвестиционный проект на рассмотрение комиссии. И только после постановления Кабинета министров, получат деньги на строительство.

"В этом году он будет идти вне конкурса, то есть он автоматически получит средства. Вопрос только в том, какая это будет сумма. Вряд ли из того индикативного плана, который доведен сегодня Закарпатской области, мы сможем его самостоятельно завершить. Нужны усилия и поиски других источников финансирования", – говорит директор департамента экономики Закарпатской облгосадминистрации Денис Ман.

Похожий спортивный центр для реабилитации инвалидов был только в Крыму. Закарпатский центр должен стать эго аналогом. Впрочем, пока на строительной площадке – тихо.