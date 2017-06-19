В Ужгороде у валютчика украли миллион

Сегодня, 18:12

Пострадавший получил ножевое ранение, в области объявлен план "Перехват"


На месте происшествия. Фото: zk.npu.gov.ua

На месте происшествия. Фото: zk.npu.gov.ua

На месте происшествия. Фото: zk.npu.gov.ua

На месте происшествия. Фото: zk.npu.gov.ua

Сегодня, 19 июня, в Ужгороде неизвестные напали на местного жителя и отобрали у него крупную сумму денег.

"Заявитель рассказал, что двое мужчин набросились  на него во дворе дома на ул. Можайского. Пострадавший получил ножевое ранение ушной раковины", – сообщает полиция Закарпатья.

Как пишут местные СМИ, жертвой разбойного нападения стал один из ужгородских валютчиков, у него украли около миллиона гривен.

Полиция установила, что вероятные подозреваемые передвигались на автомобиле "Opel Frontera" серого цвета. В области объявлен план "Перехват". Полиция уже открыла уголовное производство.

Напомним, недавно на Закарпатье 19-летний парень обстрелял из пистолета окна домов местных жителей. Таким образом, юноша испытывал новый пистолет, по его словам, полученный от знакомого.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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