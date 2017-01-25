В Ужгородской мэрии прошли обыски (видео)

Обыски в Ужгородской мэрии. Сотрудники прокуратуры и СБУ изымают документы из кабинета заммэра, а также управлений. В областной прокуратуре заявили: их интересует все, что касается земельных вопросов.

Должностных лиц горсовета подозревают в лоббировании интересов бизнесменов. И уже, по словам прокурора, задержали посредника, который должен был передать чиновникам 20 тысяч гривен – за помощь в выделении земли.

Разоблачена группа лиц, среди которых – и должностные лица Ужгородского городского совета, по фактам вымогательства неправомерного вознаграждения. В том числе и за содействие в принятии соответствующих решений на сессии Ужгородского городского совета по так называемым земельным вопросам", – сказал Андрей Манькут, зампрокурора Закарпатской области.

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