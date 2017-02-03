В вагоне со щебнем из Ровно нашли тело новорожденного

Сегодня, 15:51

Умершего малыша обнаружили рабочие на железнодорожной станции во Львовской области

Ребенка нашли в куче камней. Фото: granumspb.ru
Ребенка нашли в куче камней. Фото: granumspb.ru

В райцентре Броды Львовской области на ж/д станции во время разгрузки вагона рабочие нашли мертвого ребенка.

"В полицию сообщил 30-летний местный житель, что во время разгрузки вагона он обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находилось тело новорожденного мальчика без признаков жизни", – сообщает львовская полиция.

Как оказалось, вагон со щебнем прибыл в Броды из Ровенской области. Рабочие нашли пакет во время разгрузки вагона – он лежал в куче камней.

Тело ребенка было направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство.
Полицейские устанавливают личность матери младенца, проводятся следственные действия.

Напомним, недавно в Ровенской областной детской больнице умер 5-летний мальчик. Родители обвиняют в халатности врачей.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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