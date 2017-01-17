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В Винницкой области с 7-метровой глубины достали иномарку с телом в багажнике (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/66_main.1484660900.png http://www.segodnya.ua/img/article/7890/66_tn.1484660900.png Запад Правоохранители рассказали детали жестокого преступления и как преступник заметал следы

В Винницкой области с 7-метровой глубины достали иномарку с телом в багажнике (видео)

Сегодня, 15:46

Правоохранители рассказали детали жестокого преступления и как преступник заметал следы

Убийство раскрыли. Фото: grim.com.ru
Убийство раскрыли. Фото: grim.com.ru

В Винницкой области раскрыли убийство 34-летнего жителя Хмельника, который пропал на собственном автомобиле. Об этом сообщает областная полиция.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о квартирной краже обратилась местная жительница. Заявительница сообщила, что из ее квартиры, где она проживает вместе с сыном, пропали деньги и ювелирные изделия. Через два дня эта же женщина сообщила правоохранителям о пропаже 34-летнего сына.

"Молодой мужчина на собственном автомобиле выехал из дома и пропал. В ходе проведения следственных розыскных мероприятий была получена информация, что к исчезновению мужчины причастен его знакомый. Подозреваемый признался, что встретился с потерпевшим в безлюдном месте. Между мужчинами вспыхнула ссора, причиной которой стали финансовые вопросы. Во время конфликта подозреваемый ударил знакомого камнем по голове. Удар оказался смертельным", – отметили в полиции.

Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего преступник положил в багажник автомобиля, на котором тот приехал на встречу и сбросил в карьер за городом. Из кармана забрал телефон, деньги и ключи от квартиры, а на следующий день, дождавшись, когда мать погибшего уйдет из дома, открыл квартиру, забрал деньги и ювелирные изделия.

 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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