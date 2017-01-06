В закарпатском селе из BMW сделали снегоуборочную машину (видео)
Смекалка помогла жителю поселка в Закарпатье почистить территорию от снега без помощи специальной техники
Жители Закарпатской области как могут очищают дороги, не жалея для этого ни сил, ни техники. Автолюбитель поселка Буштыно решил чистить снег с помощью собственного седана BMW.
Для этого перед автомобилем был установлен специальный ковш. Во время движения, автомобиль толкает его, тем самым расчищая территорию.
Напомним, что за один только день спасатели на Закарпатье освободили из снежных заносов более 80 автомобилей.
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