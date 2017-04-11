Во дворе замглавы Ровенской ОГА сгорел электрокар

Вчера, 18:06

Сам чиновник событие не комментирует, но известно, что пожару предшествовали звуки, похожие на взрывы


Во дворе первого заместителя председателя Ровенской обладминистрации Юрия Пивоварского загорелся автомобиль. Это – электрокар стоимостью 20 тыс. долларов. Сам чиновник событие не комментирует. Но известно, что пожару предшествовали звуки, похожие на взрывы. Следователи ждут результатов экспертизы.

"Полицейские с места изъяли продукты горения. После предоставленного пожарными акта о пожаре, где отмечается вероятная причина возгорания, правоохранители будут принимать соответствующее процессуальное решение", – сообщила Ольга Ангелова, инспектор Нацполиции в Ровенской области.
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"Сегодня"

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