Во дворе замглавы Ровенской ОГА сгорел электрокар

Сам чиновник событие не комментирует, но известно, что пожару предшествовали звуки, похожие на взрывы

Во дворе первого заместителя председателя Ровенской обладминистрации Юрия Пивоварского загорелся автомобиль. Это – электрокар стоимостью 20 тыс. долларов. Сам чиновник событие не комментирует. Но известно, что пожару предшествовали звуки, похожие на взрывы. Следователи ждут результатов экспертизы.

"Полицейские с места изъяли продукты горения. После предоставленного пожарными акта о пожаре, где отмечается вероятная причина возгорания, правоохранители будут принимать соответствующее процессуальное решение", – сообщила Ольга Ангелова, инспектор Нацполиции в Ровенской области.