Во Львове больную женщину из закрытой квартиры освободили бензорезом (видео)

Во Львове больную женщину из закрытой квартиры освобождали с помощью бензореза.

60-летняя жительница закрылась изнутри и потеряла сознание. О том, что не может зайти в помещение, спасателям сообщила ее 85-летняя мать. Сначала попасть в квартиру спасатели решили через окно – спустились с крыши дома с помощью веревки.

В квартире лежала без сознания женщина, а дверной замок был сломан. Пострадавшую осмотрели медики и с предварительным диагнозом "инсульт" доставили в больницу скорой помощи.

"К счастью, все быстро сработали – и медики, и правоохранители. Все вовремя приехали, женщину госпитализировали. Сейчас она в удовлетворительном состоянии. Каждый день наши специалисты получают такие вызовы, начиная от того, что ребенок где-то может закрыться или кто-то из взрослых просто не может зайти", – сказала Кристина Авдеева, представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Львовской области.

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