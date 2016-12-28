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Во Львове больную женщину из закрытой квартиры освободили бензорезом (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/0_main.1482835828.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/0_tn.1482835828.jpg Запад Пострадавшую осмотрели медики и с предварительным диагнозом "инсульт" доставили в больницу

Во Львове больную женщину из закрытой квартиры освободили бензорезом (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 19:44

Пострадавшую осмотрели медики и с предварительным диагнозом "инсульт" доставили в больницу


Во Львове больную женщину из закрытой квартиры освобождали с помощью бензореза.

60-летняя жительница закрылась изнутри и потеряла сознание. О том, что не может зайти в помещение, спасателям сообщила ее 85-летняя мать. Сначала попасть в квартиру спасатели решили через окно – спустились с крыши дома с помощью веревки.

В квартире лежала без сознания женщина, а дверной замок был сломан. Пострадавшую осмотрели медики и с предварительным диагнозом "инсульт" доставили в больницу скорой помощи.

"К счастью, все быстро сработали – и медики, и правоохранители. Все вовремя приехали, женщину госпитализировали. Сейчас она в удовлетворительном состоянии. Каждый день наши специалисты получают такие вызовы, начиная от того, что ребенок где-то может закрыться или кто-то из взрослых просто не может зайти", – сказала Кристина Авдеева, представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Львовской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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