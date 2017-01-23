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Три жителя Львова пойдут под суд за подготовку террористических актов‍ http://www.segodnya.ua/img/article/7909/37_main.1485181293.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/37_tn.1485181293.jpg Запад Во время обысков у задержанных обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов

Три жителя Львова пойдут под суд за подготовку террористических актов‍

Сегодня, 16:25

Во время обысков у задержанных обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов

Арсенал оружия, найденный силовиками. Фото: twitter.com
Арсенал оружия, найденный силовиками. Фото: twitter.com

Во Львовской области будут судить трех человек, которые готовили террористические акты на железной дороге.

"Они планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города и области. В течение июня-августа 2016 года эти люди проводили осмотр железнодорожных путей, испытали устройство инициирования взрыва, приобрели электродетонаторы и запалы для изготовления взрывных устройств и хранили их по месту жительства", – сообщает пресс-служба прокуратуры Львовкой области.

"Террористы" были задержаны сотрудниками спецслужб еще на стадии подготовки к преступлению. Во время задержания один из преступников и ранил сотрудника СБУ.

Во время обысков у задержанных обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. В списке изъятого – гранатометы РПГ-7 и РПГ-26, автомат Калашникова, более тысячи патронов, 3 кг готовых взрывчатых веществ, 5 кг химикатов для изготовления взрывчатки, восемь единиц самодельного огнестрельного оружия и т.д.

Напомним, недавно на Волыни судили 33-летнего мужчину за призывы к сепаратизму.
оружие, сбу, Львов, теракты, гранатометы

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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