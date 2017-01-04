Во Львове горело одно из зданий СБУ (видео)

Пожар, произошедший ночью на первом этаже 3-этажного здания, потушили в течении часа

Во Львове в ночь на 4 января горело одно из административных зданий СБУ, что находится на улице Степана Бандеры, 1.

"Около трех ночи на первом этаже 3-этажного здания возник пожар. Огонь ликвидировали около 3:50 силами 16 человек и четырех единиц техники. Горевшее здание находится на балансе ГУ СБУ во Львовской области", – сообщил сайту "Сегодня.ua" руководитель пресс-службы ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев.

Площадь пожара составляла около 15 кв. м. Пострадавших нет, поскольку горело хозяйственное помещение. Причины происшествия выясняются.

Напомним, вчера во Львове произошел мощный пожар. Пламя охватило одно из зданий, принадлежащее заводу "Электрон".