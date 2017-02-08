Во Львове стены польского консульства измазали краской

Сегодня, 16:26

Неизвестные написали белым цветом "Наша земля", и поставили  два красных пятна


На месте происшествия. Фото: lv.npu.gov.ua

На месте происшествия. Фото: lv.npu.gov.ua

На месте происшествия. Фото: lv.npu.gov.ua

На месте происшествия. Фото: lv.npu.gov.ua

В Львове ночью разрисовали здание и ограду польского консульства. На фасаде здания было обнаружено два пятна красного цвета, а на заборе надпись "Наша земля", нанесенная белой краской.

"Сегодня, 8 февраля, около 4.30 в полицию сообщили, что неизвестный сделала надпись белой краской на заборе Генерального консульства Республики Польша в Львове на улице Ивана Франко", – сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По факту хулиганства открыто уголовное производство. Виновным грозит штраф, арест или ограничение свободы до пяти лет. В полиции ведут досудебное расследование и устанавливают личность  правонарушителя.

Напомним, в ночь на 10 января неизвестные разрушили памятник убитым полякам в Гуте Пеняцкой, что в Бродивском районе Львовской области.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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