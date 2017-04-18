Во Львове иностранец покончил с собой

Сегодня, 12:02

Мужчина прыгнул  с высоты пятого этажа арендованной квартиры

Мужчина выпал из окна многоэтажки. Фото: poltava.vlast.ua
Мужчина выпал из окна многоэтажки. Фото: poltava.vlast.ua

Во Львове 36-летний иностранец бросился с высоты пятого этажа арендованной квартиры. Мужчина приехал в город по делам в прошлом году.

"Тело мужчины обнаружили 17 апреля в 17.10 возле многоквартирного дома на улице Петра Панча", – сообщает львовская полиция.

По предварительной версии, иностранец совершил самоубийство. Открыто уголовное производство.

Напомним, во Львовской области  погиб работник одного из местных предприятий.
Львов, тело, полиция, самоубийство, иностранец

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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