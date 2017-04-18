Во Львове иностранец покончил с собой
Мужчина прыгнул с высоты пятого этажа арендованной квартиры
Во Львове 36-летний иностранец бросился с высоты пятого этажа арендованной квартиры. Мужчина приехал в город по делам в прошлом году.
"Тело мужчины обнаружили 17 апреля в 17.10 возле многоквартирного дома на улице Петра Панча", – сообщает львовская полиция.
По предварительной версии, иностранец совершил самоубийство. Открыто уголовное производство.
Напомним, во Львовской области погиб работник одного из местных предприятий.
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