Во Львове иностранец покончил с собой

Во Львове 36-летний иностранец бросился с высоты пятого этажа арендованной квартиры. Мужчина приехал в город по делам в прошлом году.

"Тело мужчины обнаружили 17 апреля в 17.10 возле многоквартирного дома на улице Петра Панча", – сообщает львовская полиция.

По предварительной версии, иностранец совершил самоубийство. Открыто уголовное производство.

Напомним, во Львовской области погиб работник одного из местных предприятий.