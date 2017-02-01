Во Львове ищут бомбу в здании суда (фото)
Из здания эвакуировали около сотни человек, на место прибыли пожарные, медики и полиция
На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова
На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова
На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова
На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова
Сегодня, 1 февраля, неизвестные сообщили в полицию, что заминировано здание Львовского апелляционного хозяйственного суда, что на ул. Лычаковкая, 81.
Как сообщают в пресс-службе патрульной полиции города, на месте работают пожарная служба, взрывотехники, медики, бойцы ГСЧС и полиция. Место происшествия ограждено.
Напомним, недавно во Львове в помещении детского садика полицейские искали взрывчатку – второй раз за одни сутки.
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